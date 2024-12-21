Джимми Батлер не поехал с «Майами» на матч в Орландо, но может присоединиться к команде позже

Джимми Батлер может пропустить матч с «Мэджик» из-за проблем со здоровьем.

Лидер «Майами» не поехал на матч в Орландо , но может присоединиться к команде позже.

Встреча состоится в субботу и станет для «Хит» второй за два дня.

В пятницу Батлер вышел с простудой на игру с «Оклахомой» и покинул площадку в первой четверти, получив еще и растяжение связок голеностопа.

Главный тренер «Майами » Эрик Споэльстра объяснил, почему защитник играл, несмотря на плохое самочувствие.

«Если человек сам говорит, что может играть, мы его выпускаем», – прокомментировал Споэльстра.