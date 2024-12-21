Джимми Батлер не поехал с «Майами» на матч в Орландо, но может присоединиться к команде позже
Джимми Батлер может пропустить матч с «Мэджик» из-за проблем со здоровьем.
Лидер «Майами» не поехал на матч в Орландо, но может присоединиться к команде позже.
Встреча состоится в субботу и станет для «Хит» второй за два дня.
В пятницу Батлер вышел с простудой на игру с «Оклахомой» и покинул площадку в первой четверти, получив еще и растяжение связок голеностопа.
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра объяснил, почему защитник играл, несмотря на плохое самочувствие.
«Если человек сам говорит, что может играть, мы его выпускаем», – прокомментировал Споэльстра.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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