«Чикаго» готов обменять Зака Лавина на Майкла Портера

«Чикаго» может выменять Майкла Портера у «Денвера».

«Буллс» готовы взять форварда «Наггетс» Майкла Портера в обмен на атакующего защитника Зака Лавина , сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.

«Чикаго » рассматривает 26-летнего форварда как идеального игрока для перестройки.

Контракт Портера рассчитан до конца сезона-2026/27, но в последний год гарантированы только 12 млн долларов из 40,8.