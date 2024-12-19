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«Чикаго» готов обменять Зака Лавина на Майкла Портера

«Чикаго» может выменять Майкла Портера у «Денвера».

«Буллс» готовы взять форварда «Наггетс» Майкла Портера в обмен на атакующего защитника Зака Лавина, сообщает репортер Forbes Эван Сайдери.

«Чикаго» рассматривает 26-летнего форварда как идеального игрока для перестройки.

Контракт Портера рассчитан до конца сезона-2026/27, но в последний год гарантированы только 12 млн долларов из 40,8.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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