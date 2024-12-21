Исайя Кординье – MVP 17-го раунда Евролиги

Исайя Кординье впервые в карьере признан MVP раунда в Евролиге.

Атакующий защитник «Виртуса» провел один из лучших матчей в карьере и заслужил награду MVP 17-го раунда Евролиги .

Кординье помог «Виртусу » обыграть «Барселону» (86:81), набрав 24 очка (рекорд карьеры), сделав 7 передач, 6 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.

Кординье стал первым игроком «Виртуса», получившим награду MVP раунда, в этом сезоне.