Исайя Кординье – MVP 17-го раунда Евролиги
Исайя Кординье впервые в карьере признан MVP раунда в Евролиге.
Атакующий защитник «Виртуса» провел один из лучших матчей в карьере и заслужил награду MVP 17-го раунда Евролиги.
Кординье помог «Виртусу» обыграть «Барселону» (86:81), набрав 24 очка (рекорд карьеры), сделав 7 передач, 6 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.
Кординье стал первым игроком «Виртуса», получившим награду MVP раунда, в этом сезоне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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