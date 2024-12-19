Торнике Шенгелия выбыл из состава «Виртуса» на 20-30 дней
«Виртус» временно лишился Торнике Шенгелии.
Лидер «Виртуса» выбыл из состава на 20-30 дней с язвой.
Шенгелия набирает 15,3 очка, 5,5 подбора и 2,3 передачи в среднем в матчах Евролиги этого сезона. Форварду потребуется время на восстановление формы после окончания лечения.
«Виртус» занимает предпоследнее место в таблице европейского клубного турнира с результатом 3-13.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
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