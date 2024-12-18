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Евролига. «Анадолу Эфес» – «Црвена Звезда», «Олимпиакос» примет «Виртус»

Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Евролиги.

Турецкий «Анадолу Эфес» дома сыграет с сербской «Црвеной Звездой», греческий «Олимпиакос» примет итальянский «Виртус».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Париж Франция – 11-5, Монако – 11-5, Фенербахче Турция – 10-6, Бавария Германия – 10-6, Жальгирис Литва – 10-6, Олимпиакос Греция – 9-6, Милан Италия – 9-7, Барселона Испания – 9-7, Панатинаикос Греция – 9-7, Анадолу Эфес Турция – 8-7, Црвена Звезда Сербия – 8-7, Партизан Сербия – 7-9, Реал Испания – 7-9, Баскония Испания – 7-9, Виллербан Франция – 7-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-12, Альба Германия – 3-13, Виртус Италия – 3-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
logoОлимпиакос
logoВиртус
logoЦрвена Звезда
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