Евролига. «Анадолу Эфес» – «Црвена Звезда», «Олимпиакос» примет «Виртус»
Сегодня пройдут два матча регулярного чемпионата Евролиги.
Турецкий «Анадолу Эфес» дома сыграет с сербской «Црвеной Звездой», греческий «Олимпиакос» примет итальянский «Виртус».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Париж Франция – 11-5, Монако – 11-5, Фенербахче Турция – 10-6, Бавария Германия – 10-6, Жальгирис Литва – 10-6, Олимпиакос Греция – 9-6, Милан Италия – 9-7, Барселона Испания – 9-7, Панатинаикос Греция – 9-7, Анадолу Эфес Турция – 8-7, Црвена Звезда Сербия – 8-7, Партизан Сербия – 7-9, Реал Испания – 7-9, Баскония Испания – 7-9, Виллербан Франция – 7-9, Маккаби Тель-Авив Израиль – 4-12, Альба Германия – 3-13, Виртус Италия – 3-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем