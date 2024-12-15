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Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» примет «Тренто», «Виртус» сыграет с «Триестом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут шесть матчей.

«Трапани Шарк» и «Тренто» сойдутся в матче лидеров текущего чемпионата. «Виртус» сыграет с «Триестом».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Тренто – 10-0, Виртус – 8-2, Трапани Шарк – 8-2, Брешия – 8-2, Реджо-Эмилия – 7-3, Милан – 6-4, Дертона – 6-5, Триест – 5-5, Тревизо – 5-5, Динамо Сассари – 4-6, Венеция – 4-7, Скафати – 4-7, Пистоя – 3-8, Варезе – 2-8, Ваноли Кремона – 2-8, Наполи – 0-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoТриест
logoБрешия
logoТрапани Шарк
logoТревизо
результаты
logoВиртус
logoРеджо-Эмилия
logoДинамо Сассари
logoВаноли Кремона
logoчемпионат Италии
logoВарезе
logoМилан
logoНаполи
logoТренто
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