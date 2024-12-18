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Шэмс Чарания: «Джимми Батлер и «Финикс» проявляют взаимный интерес»

У Джимми Батлера и «Финикса» есть взаимный интерес.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Считается, что у «Санз» и Джимми Батлера есть определенный уровень взаимного интереса. У «Уорриорз» ситуация скорее «посмотрим». Сейчас в их стартовом составе есть Джонатан Куминга. Они хотят понять, как будет выглядеть эта команда с Деннисом Шредером.

Обычно в этой лиге, когда две стороны проявляют взаимный интерес... Так что посмотрим», – сказал Чарания.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
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Шэмс Чарания
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