Шэмс Чарания: «Джимми Батлер и «Финикс» проявляют взаимный интерес»

У Джимми Батлера и «Финикса» есть взаимный интерес.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Считается, что у «Санз» и Джимми Батлера есть определенный уровень взаимного интереса. У «Уорриорз» ситуация скорее «посмотрим». Сейчас в их стартовом составе есть Джонатан Куминга. Они хотят понять, как будет выглядеть эта команда с Деннисом Шредером.

Обычно в этой лиге, когда две стороны проявляют взаимный интерес... Так что посмотрим», – сказал Чарания.