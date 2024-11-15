Дэмиан Лиллард близок к возвращению в строй после сотрясения. Игрок «Бакс» может сыграть в субботу

Дэмиан Лиллард близок к возвращению в состав «Милуоки» после сотрясения мозга.

Звездный разыгрывающий «Бакс» может сыграть уже в субботу во встрече с «Хорнетс».

Дэмиан помещен в протокол НБА по сотрясениям и не играет с 12 ноября.

34-летний Лиллард в новом сезоне в среднем набирает 26,0 очка, 6,6 передачи и 4,6 подбора.