Дэмиан Лиллард близок к возвращению в строй после сотрясения. Игрок «Бакс» может сыграть в субботу
Дэмиан Лиллард близок к возвращению в состав «Милуоки» после сотрясения мозга.
Звездный разыгрывающий «Бакс» может сыграть уже в субботу во встрече с «Хорнетс».
Дэмиан помещен в протокол НБА по сотрясениям и не играет с 12 ноября.
34-летний Лиллард в новом сезоне в среднем набирает 26,0 очка, 6,6 передачи и 4,6 подбора.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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