«Милуоки» может провести матч против «Хьюстона» без Адетокумбо, Лилларда и Миддлтона
«Бакс» испытывают проблемы с травмами ведущих игроков.
В предстоящем матче против «Рокетс» команде, возможно, придется выступать без трио своих лидеров. У форварда Янниса Адетокумбо тендинопатия правого надколенника, разыгрывающий Дэмиан Лиллард находится в протоколе по сотрясениям мозга. Статус участия обоих баскетболистов в матче – «возможно».
Форвард Крис Миддлтон продолжает восстановление после операции на голеностопах.
«Милуоки» на данный момент находится за пределами зоны плей-ин с результатом 4-9.
«Хьюстон» проводит победную серию из 5 матчей подряд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Нема
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