«Милуоки» может провести матч против «Хьюстона» без Адетокумбо, Лилларда и Миддлтона

«Бакс» испытывают проблемы с травмами ведущих игроков.

В предстоящем матче против «Рокетс» команде, возможно, придется выступать без трио своих лидеров. У форварда Янниса Адетокумбо тендинопатия правого надколенника, разыгрывающий Дэмиан Лиллард находится в протоколе по сотрясениям мозга. Статус участия обоих баскетболистов в матче – «возможно».

Форвард Крис Миддлтон продолжает восстановление после операции на голеностопах.

«Милуоки » на данный момент находится за пределами зоны плей-ин с результатом 4-9.

«Хьюстон » проводит победную серию из 5 матчей подряд.