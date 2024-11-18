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«Милуоки» может провести матч против «Хьюстона» без Адетокумбо, Лилларда и Миддлтона

«Бакс» испытывают проблемы с травмами ведущих игроков.

В предстоящем матче против «Рокетс» команде, возможно, придется выступать без трио своих лидеров. У форварда Янниса Адетокумбо тендинопатия правого надколенника, разыгрывающий Дэмиан Лиллард находится в протоколе по сотрясениям мозга. Статус участия обоих баскетболистов в матче – «возможно».

Форвард Крис Миддлтон продолжает восстановление после операции на голеностопах.

«Милуоки» на данный момент находится за пределами зоны плей-ин с результатом 4-9.

«Хьюстон» проводит победную серию из 5 матчей подряд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Нема
травмы
logoХьюстон
logoМилуоки
logoНБА
logoДэмиан Лиллард
logoКрис Миддлтон
logoЯннис Адетокумбо
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