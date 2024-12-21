Келли Убре после победы над «Шарлотт»: «В раздевалке «Филадельфии» отличная атмосфера»

Келли Убре рассказал об атмосфере в раздевалке «Сиксерс».

В пятницу «Филадельфия » победила «Шарлотт» 108:98, лидер команды Джоэл Эмбиид вернулся в состав после перелома лицевой кости.

«Важно сохранять ту же энергию. Сейчас в раздевалке у нас отличная атмосфера.

Джо [Эмбиид] приходится непросто, и мы это видим. Мы должны помогать ему во всем, оберегать его и продолжать делать шаги в правильном направлении, чем мы сейчас и занимаемся», – заявил форвард.

«Сиксерс» по-прежнему за пределами зоны плей-ин – 9-16 и 12-е место на Востоке.