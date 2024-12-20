Джоэл Эмбиид может вернуться в завтрашнем матче против «Шарлотт»
Джоэл Эмбиид близок к возвращению в строй.
Центровой «Филадельфии» участвовал в командных тренировках последние два дня. Завтра врачи оценят состояние игрока, на данный момент его участие в матче против «Шарлотт» находится под вопросом.
Эмбиид получил перелом правой пазухи после случайного удара форварда «Индианы» Беннедикта Матурина.
Центровой пока отыграл только 6 матчей в этом сезоне, набирая 20,3 очка, 7,7 подбора и 3,8 передачи в среднем.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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