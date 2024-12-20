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Джоэл Эмбиид может вернуться в завтрашнем матче против «Шарлотт»

Джоэл Эмбиид близок к возвращению в строй.

Центровой «Филадельфии» участвовал в командных тренировках последние два дня. Завтра врачи оценят состояние игрока, на данный момент его участие в матче против «Шарлотт» находится под вопросом.

Эмбиид получил перелом правой пазухи после случайного удара форварда «Индианы» Беннедикта Матурина.

Центровой пока отыграл только 6 матчей в этом сезоне, набирая 20,3 очка, 7,7 подбора и 3,8 передачи в среднем.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
logoДжоэл Эмбиид
травмы
logoШарлотт
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