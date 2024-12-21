Эмбиид вернулся в состав и набрал 34 очка в победном матче с «Хорнетс». Джоэл пропустит игру с «Кэвз» в субботу
Джоэл Эмбиид вернулся в состав «Сиксерс» после серьезной травмы.
Центровой «Филадельфии» стал самым результативным игроком матча с «Шарлотт» (108:98), набрав 34 очка при 12 из 24 с игры.
Эмбиид пропустил всего одну игру после перелома лицевой кости. «76-е» при этом заявили, что он не выйдет в гостевом матче против «Кавальерс» в субботу.
Сыгравший в защитной маске центровой в пятницу также набрал 5 подборов, 9 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 31 минуту.
Эмбиид получил травму головы в прошлую пятницу. В понедельник он пропустил еще одну победную встречу своей команды с «Хорнетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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