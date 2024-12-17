Стивен Эй Смит – Джоэлу Эмбииду: «Ты недалек от того, чтобы тебя сравнивали с Беном Симмонсом»

Стивен Эй Смит сравнил Джоэла Эмбиида с Беном Симмонсом.

«Он один из моих любимых игроков в НБА . Позвольте мне сказать это Джоэлу Эмбииду со всей серьезностью. Брат, ты недалек от того, чтобы тебя сравнивали с Беном Симмонсом.

Можно говорить о травмах и всем таком, но я вижу отсутствие интереса на его лице. Я вижу отсутствие энтузиазма», – сказал эксперт ESPN.