Стивен Эй Смит – Джоэлу Эмбииду: «Ты недалек от того, чтобы тебя сравнивали с Беном Симмонсом»
Стивен Эй Смит сравнил Джоэла Эмбиида с Беном Симмонсом.
«Он один из моих любимых игроков в НБА. Позвольте мне сказать это Джоэлу Эмбииду со всей серьезностью. Брат, ты недалек от того, чтобы тебя сравнивали с Беном Симмонсом.
Можно говорить о травмах и всем таком, но я вижу отсутствие интереса на его лице. Я вижу отсутствие энтузиазма», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Питера Кунео в соцсети X
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