Защитник «Майами» Пелле Ларссон близок к возвращению на площадку, может сыграть с «Оклахомой»
Пелле Ларссон восстановился после травмы голеностопа.
23-летний новичок «Хит» надеется выйти на площадку в ближайшем матче против «Оклахомы».
Ларссон пропускает игры с 5 декабря. Защитник набирает 6 очков, 2 подбора и 1,5 передачи за 16,3 минуты в среднем в своем дебютном сезоне в НБА.
Новичка высоко оценивает лидер команды Джимми Батлер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
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