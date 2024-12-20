Защитник «Майами» Пелле Ларссон близок к возвращению на площадку, может сыграть с «Оклахомой»

Пелле Ларссон восстановился после травмы голеностопа.

23-летний новичок «Хит» надеется выйти на площадку в ближайшем матче против «Оклахомы».

Ларссон пропускает игры с 5 декабря. Защитник набирает 6 очков, 2 подбора и 1,5 передачи за 16,3 минуты в среднем в своем дебютном сезоне в НБА .

Новичка высоко оценивает лидер команды Джимми Батлер .