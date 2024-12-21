«Один миллиард минут». Леброн Джеймс спародировал Уилта Чемберлена после обновления рекорда НБА по игровому времени

Леброн Джеймс спародировал Уилта Чемберлена после обновления рекорда НБА.

Форвард «Лейкерс » в четверг вышел на первое место в истории НБА по минутам на площадке. После игры он сфотографировался в раздевалке с табличкой «Один миллиард минут», что отсылает к знаменитому кадру с центровым после его 100-очкового матча.

«Стал лидером НБА по минутам! Безумием кажется сама мысль об этом! Моя благодарность всем! Это было то еще приключение. Один миллион минут, в стиле Уилта », – написал Джеймс в соцсетях.

Джеймс отыграл 57 471 минуту в матчах НБА, превзойдя предыдущего лидера Карима Абдул-Джаббара (57 446).

Соцсети Леброна Джеймса