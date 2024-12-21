«Один миллиард минут». Леброн Джеймс спародировал Уилта Чемберлена после обновления рекорда НБА по игровому времени
Леброн Джеймс спародировал Уилта Чемберлена после обновления рекорда НБА.
Форвард «Лейкерс» в четверг вышел на первое место в истории НБА по минутам на площадке. После игры он сфотографировался в раздевалке с табличкой «Один миллиард минут», что отсылает к знаменитому кадру с центровым после его 100-очкового матча.
«Стал лидером НБА по минутам! Безумием кажется сама мысль об этом! Моя благодарность всем! Это было то еще приключение. Один миллион минут, в стиле Уилта», – написал Джеймс в соцсетях.
Джеймс отыграл 57 471 минуту в матчах НБА, превзойдя предыдущего лидера Карима Абдул-Джаббара (57 446).
Соцсети Леброна Джеймса
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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