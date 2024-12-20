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Леброн Джеймс о рекорде по минутам в НБА: «Парни в команде говорят, что я чертовски стар»

Леброн Джеймс отреагировал на обновленный им рекорд по минутам в НБА.

«Парни в команде говорят, что я чертовски стар и все такое», – заявил Джеймс после матча с «Сакраменто», в котором провел на площадке 34 минуты.

39-летний баскетболист довел общий показатель за карьеру до отметки 57 471, потеснив Карима Абдул-Джаббара на 2-е место (57 446).

«Лейкерс» остаются в Сакраменто, где в субботу снова сыграют с «Кингз».

«Ребят, я только что установил рекорд НБА по количеству минут, так что пока не думаю о следующей игре. Собираюсь вернуться в гостиничный номер, выпить вина, поиграть в Madden и хорошенько расслабиться», – заявил форвард.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoСакраменто
logoНБА
logoКарим Абдул-Джаббар
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