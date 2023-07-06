Шакил О’Нил шокирован, что Джинни Басс не включила его в Топ-5 важных людей в истории «Лейкерс»

Теги Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант Фил Джексон Шакил О′Нил НБА фото Карим Абдул-Джаббар Джинни Басс Баскетбол

Владелица «Лейкерс» Джинни Басс назвала пятерку самых важных, по ее мнению, людей в истории лос-анджелесского клуба: Кобе Брайант, Карим-Абдул Джаббар, Леброн Джеймс, Мэджик Джонсон, Фил Джексон.

Пятерка Басс вызвала бурную реакцию у бывшего центрового «Лейкерс» Шакила О’Нила.

«Почему???» – написал Шак и опубликовал свое шокированное лицо.

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта

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29 комментариев

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Крокозябра
Включить Леброна и не включить Шакила или Джерри Уэста🤦
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Hitgoe Himgob
Леброн вместо Шака🤣🤣🤣
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GerbertS
Леброну жопу лижут, как обычно. как только уйдет из клуба - он и в топ-10 не войдет. Там и Уэст, Бэйлор, Майкан, Уорти.. да посмотрите на майки под сводом арены. Любой из них - на мили важнее Брончика.
+39
-3
+36
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Крокозябра
Ответ GerbertS
Леброну жопу лижут, как обычно. как только уйдет из клуба - он и в топ-10 не войдет. Там и Уэст, Бэйлор, Майкан, Уорти.. да посмотрите на майки под сводом арены. Любой из них - на мили важнее Брончика.
Там и отец её тоже как бы очень знаковая личность для ЛАЛ.
+15
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slingshot
а Басс отец чего не в списке?
+11
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Yony
Уэст где?
+10
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The Dark defener
Ответ Алекс Ну
Потому что так и есть! Если бы выбирали только игрок, то он бы как раз и стал пятым, вместо Фила Джексона. Хотя можно было бы и убрать Леброна.
Можно было? Нужно было убрать Леброна.
+9
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Yony
Ответ гилберт
На Западе.
На аватарке всей НБА))))
+6
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гилберт
Ответ Yony
Уэст где?
На Западе.
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Stephan Carrypenko
Без Уеста и Шака это такое конечно. Без последнего первые года Коби ничего не сделал бы
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SpankyBoy
Что там Леброн забыл не понятно
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Dooomer
Леброн там каким боком? Шаку там самое место как раз
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dev0
Ни Леброна, ни Шака там не должно быть, если уж совсем по-честному
+2
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MTZ_2022
Ещё можно было бы включить Элджина Бэйлора.
+2
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Чубака из половины Шака
Не пятёрка, а фальшифка
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Djoyin
Ответ SpankyBoy
Что там Леброн забыл не понятно
Комментарий удален пользователем
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Сергей Пузанков
Ответ GerbertS
Леброну жопу лижут, как обычно. как только уйдет из клуба - он и в топ-10 не войдет. Там и Уэст, Бэйлор, Майкан, Уорти.. да посмотрите на майки под сводом арены. Любой из них - на мили важнее Брончика.
Вы думаете есть вероятность, что они майку Брончика не повесят?
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SpankyBoy
Ответ Djoyin
Комментарий удален пользователем
Рекорд по очкам это его личное достижение, для ЛАЛ он добыл лишь один титул и тот в пузыре, а также два раза умудрился пролететь мимо ПО за эти 5 лет. Никак не сравнимо с вкладом Шака или Уэста в историю достижений франшизы, если мы говорим об игроках
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Hitgoe Himgob
Ответ GerbertS
Леброну жопу лижут, как обычно. как только уйдет из клуба - он и в топ-10 не войдет. Там и Уэст, Бэйлор, Майкан, Уорти.. да посмотрите на майки под сводом арены. Любой из них - на мили важнее Брончика.
Я бы Газоля не забывал ещё
+3
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Jazzzz
Ответ Hitgoe Himgob
Леброн вместо Шака🤣🤣🤣
Леброн вместо Уэста??????😳🤌🏻
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Jazzzz
Похоже сегодня все окончательно убедились, что Джинни любит королевский rimjob)
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Райли Карри
отметила всех бывших
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SCHENN
Да сдалось ему её мнение!
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Kevin Durant
Было бы странно, если бы она сейчас не включила Леброна в список. Не забывайте про типичное американское подлизывание задницы. Леброн закончит карьеру и она скорее всего выдаст уже другой список. А сейчас, чисто чтобы не обидеть Леброна)
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Sanan1908
При всей симпатии к королю, но он явно лишний в этом списке)
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