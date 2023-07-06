Шакил О’Нил шокирован, что Джинни Басс не включила его в Топ-5 важных людей в истории «Лейкерс»

Владелица « » Джинни Басс назвала пятерку самых важных, по ее мнению, людей в истории лос-анджелесского клуба: Кобе Брайант, Карим-Абдул Джаббар, , , .

Пятерка Басс вызвала бурную реакцию у бывшего центрового «Лейкерс» ’Нила.

«Почему???» – написал Шак и опубликовал свое шокированное лицо.

«Друзья приходят и уходят, но чемпионские баннеры – это навсегда». Правила жизни Кобе Брайанта