Леброн Джеймс обогнал Карима Абдул-Джаббара и вышел на 1-е место в истории НБА по минутам на площадке
39-летний Леброн Джеймс обновил один из ключевых рекордов НБА .
Форвард «Лейкерс» в четверг во время матча с «Кингз» вышел на 1-е место в истории НБА по проведенным минутам на площадке в регулярных чемпионатах.
Джеймс обошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (57 446).
Карим за 20 сезонов принял участие в 1 560 встречах, для Джеймса нынешний сезон 22-й в НБА, игра с «Сакраменто» стала для него 1 517-й.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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