Леброн Джеймс обогнал Карима Абдул-Джаббара и вышел на 1-е место в истории НБА по минутам на площадке

39-летний Леброн Джеймс обновил один из ключевых рекордов НБА .

Форвард «Лейкерс » в четверг во время матча с «Кингз» вышел на 1-е место в истории НБА по проведенным минутам на площадке в регулярных чемпионатах.

Джеймс обошел легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара (57 446).

Карим за 20 сезонов принял участие в 1 560 встречах, для Джеймса нынешний сезон 22-й в НБА , игра с «Сакраменто» стала для него 1 517-й.