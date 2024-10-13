Девин Букер, Юсуф Нуркич, Грэйсон Аллен и Джош Окоги пропустят предсезонный матч против «Денвера»
Майк Буденхольцер прокомментировал восстановление игроков «Санз».
Защитники Девин Букер и Грэйсон Аллен, форвард Джош Окоги и центровой Юсуф Нуркич не сыграют в 4-м предсезонном матче в гостях против «Денвера».
У Букера болезненные ощущения в голеностопе, у Аллена – в ахилловом сухожилии, у Нуркича проблемы с пальцем, у Окоги – с мышцами задней поверхности бедра.
«Они все находятся на разных стадиях готовности. Но восстановление в каждом случае проходит по запланированному графику», – заявил главный тренер «Финикса». Команда идет с результатом 2-1 в предсезонных матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джеральда Бурге
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