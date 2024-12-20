Кевин Дюрэнт: «Потери заразительны. Команда ориентируется на меня»
Кевин Дюрэнт признал свою вину в поражении от «Индианы».
«Финикс» уступил со счетом 111:120. Кевин Дюрэнт допустил наибольшее количество потерь (5) из 16 командных.
«Допускали много потерь во время наших владений, которые дали им инициативу. Раньше нам удавалось аккуратнее распоряжаться мячом, это приводило к лучшей версии нашего баскетбола. Мне нужно исправиться в этой области.
Потери заразительны, моя команда видит это, они ориентируются на мою игру. Так что начать нужно с меня», – заключил звездный форвард.
Дюрэнт набрал 37 очков, 10 подборов и 6 передач, реализовав 15 из 27 бросков с игры и 3 из 6 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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