Кевин Дюрэнт: «Потери заразительны. Команда ориентируется на меня»

Кевин Дюрэнт признал свою вину в поражении от «Индианы».

«Финикс» уступил со счетом 111:120. Кевин Дюрэнт допустил наибольшее количество потерь (5) из 16 командных.

«Допускали много потерь во время наших владений, которые дали им инициативу. Раньше нам удавалось аккуратнее распоряжаться мячом, это приводило к лучшей версии нашего баскетбола. Мне нужно исправиться в этой области.

Потери заразительны, моя команда видит это, они ориентируются на мою игру. Так что начать нужно с меня», – заключил звездный форвард.

Дюрэнт набрал 37 очков, 10 подборов и 6 передач, реализовав 15 из 27 бросков с игры и 3 из 6 из-за дуги.