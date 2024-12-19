Девин Букер о Матче всех звезд: «Согласен с Кевином Дюрэнтом. Мне больше нравится Восток против Запада»

Девин Букер согласился с одноклубником по поводу нового формата МВЗ.

Кевин Дюрэнт назвал новый вариант «ужасным» и высказался за формат Восток-Запад, но не исключил, что ошибается.

«Я отношусь к этому моменту больше с ностальгической точки зрения. Согласен с Кевином Дюрэнтом. Предпочитаю Восток против Запада.

Это трудный этап сезона. В этот момент начинается финишная линия. Ты готовишься к заключительному рывку, многие парни борются с травмами. Но это мероприятие является важной частью традиций НБА . Просто времена меняются», – прокомментировал изменения и падение зрелищности события защитник «Финикса » Девин Букер .