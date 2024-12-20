«Лейкерс» набирают очки чуть лучше, чем «Уизардс». Кирк Голдсберри обновил график эффективности команд НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.
Среди его наблюдений:
Восток возвращается!
«Оклахома» отлично выглядит. За исключением финала Кубка, который не существовал с точки зрения статистики.
«Голден Стэйт» сломался.
«Мемфис» в отличном виде.
«Лейкерс» могут набирать очки!
(чуть лучше, чем «Уизардс»)
«Портленд» и «Юта» не умеют защищаться.
А вот «Миннесота» очень даже.
У «Филадельфии» прослеживается пульс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
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