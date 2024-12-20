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«Лейкерс» набирают очки чуть лучше, чем «Уизардс». Кирк Голдсберри обновил график эффективности команд НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил график эффективности клубов НБА.

Среди его наблюдений:

  1. Восток возвращается!

  2. «Оклахома» отлично выглядит. За исключением финала Кубка, который не существовал с точки зрения статистики.

  3. «Голден Стэйт» сломался.

  4. «Мемфис» в отличном виде.

  5. «Лейкерс» могут набирать очки!

  6. (чуть лучше, чем «Уизардс»)

  7. «Портленд» и «Юта» не умеют защищаться.

  8. А вот «Миннесота» очень даже.

  9. У «Филадельфии» прослеживается пульс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
logoГолден Стэйт
logoЮта
logoМемфис
logoПортленд
logoЛейкерс
logoМиннесота
logoВашингтон
logoОклахома-Сити
logoФиладельфия
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