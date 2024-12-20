«Лейкерс» набирают очки чуть лучше, чем «Уизардс». Кирк Голдсберри обновил график эффективности команд НБА

Среди его наблюдений:

Восток возвращается!

«Оклахома» отлично выглядит. За исключением финала Кубка, который не существовал с точки зрения статистики.

«Мемфис » в отличном виде.

«Лейкерс » могут набирать очки!

(чуть лучше, чем «Уизардс»)

«Портленд » и «Юта» не умеют защищаться.

А вот «Миннесота » очень даже.