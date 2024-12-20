Энтони Эдвардс: «Злюсь, что мы проиграли, но в глубине души рад за Таунса»

Энтони Эдвардс отреагировал на разгром от «Никс».

Экс-игрок «Вулвз» Карл-Энтони Таунс впервые сыграл в Миннесоте после обмена. Центровой «Никс» набрал 32 очка и 20 подборов в победном матче (133:107).

«Вас обменивают, вы возвращаетесь и разматываете свою бывшую команду с разницей в 30 очков. Это все, о чем только можно мечтать.

Я злюсь, что мы проиграли, но в глубине души рад за Таунса. Это свой пацан», – заявил лидер «волков».