Леброн Джеймс преодолел отметку в 41 000 очков в регулярных чемпионатах

Леброн Джеймс набрал 41 000-е очко в регулярных чемпионатах.

В пятницу «Лейкерс » проиграли в гостях «Атланте» со счетом 132:134 (ОТ). По ходу встречи звездный форвард «Лейкерс» достиг отметки в 41 000 набранных очков.

Джеймс завершил матч с 39 очками, увеличив показатель за карьеру до 41 003 очков. 39-летний форвард оформил трипл-дабл, сделав также 11 передач и 10 подборов.

Джеймс является лидером в истории НБА по количеству набранных очков. В тройку лучших бомбардиров также входят Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928).