Леброн Джеймс преодолел отметку в 41 000 очков в регулярных чемпионатах
Леброн Джеймс набрал 41 000-е очко в регулярных чемпионатах.
В пятницу «Лейкерс» проиграли в гостях «Атланте» со счетом 132:134 (ОТ). По ходу встречи звездный форвард «Лейкерс» достиг отметки в 41 000 набранных очков.
Джеймс завершил матч с 39 очками, увеличив показатель за карьеру до 41 003 очков. 39-летний форвард оформил трипл-дабл, сделав также 11 передач и 10 подборов.
Джеймс является лидером в истории НБА по количеству набранных очков. В тройку лучших бомбардиров также входят Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт НБА
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