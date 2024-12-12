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«Поднял бы Фокса и Сабониса до небес». Руководитель НБА советует Леброну Джеймсу перейти в «Сакраменто»

Анонимный руководитель НБА предлагает Леброну Джеймсу запросить обмен в «Кингз».

«Единственная команда, которую не упоминают в разговорах о Леброне — это «Сакраменто».

Он мог бы их изменить, и у них нашлись бы хорошие активы, чтобы сделка состоялась. У них много молодых талантливых игроков, и поскольку это небольшой рынок, они не тратили деньги как пьяные моряки. У них есть несколько драфт-пиков.

Леброн взял бы Де’Аарона Фокса и Домантаса Сабониса и поднял бы их до небес, особенно Фокса. С такой тройкой эти парни могли бы стать силой.

Леброн мог бы жить в Лос-Анджелесе и играть в Сакраменто, в этом нет сомнений», — сказал руководитель НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Heavy
logoЛеброн Джеймс
logoДе'Аарон Фокс
logoЛейкерс
logoНБА
logoДомантас Сабонис
logoСакраменто
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