Девин Васселл восхитился игрой Вембаньямы: «Мы катаем у себя во дворе или в НБА играем?»

Девин Васселл выразил восхищение игрой Виктора Вембаньямы.

После матча с «Атлантой» (133:126 ОТ) защитник «Сан-Антонио » по просьбе журналиста назвал два «вау-момента» с участием француза, которые особенно поразили его.

«Эта его передача на Сохана – как она могла пройти – и, конечно, данк после наброса от щита.

Возникает вопрос: мы катаем у себя во дворе или в НБА играем? С ума сойти», – сказал с улыбкой Васселл .

Бигмен «Сперс» набрал 42 очка, 6 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 4 блок-шота.