Девин Васселл восхитился игрой Вембаньямы: «Мы катаем у себя во дворе или в НБА играем?»
Девин Васселл выразил восхищение игрой Виктора Вембаньямы.
После матча с «Атлантой» (133:126 ОТ) защитник «Сан-Антонио» по просьбе журналиста назвал два «вау-момента» с участием француза, которые особенно поразили его.
«Эта его передача на Сохана – как она могла пройти – и, конечно, данк после наброса от щита.
Возникает вопрос: мы катаем у себя во дворе или в НБА играем? С ума сойти», – сказал с улыбкой Васселл.
Бигмен «Сперс» набрал 42 очка, 6 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 4 блок-шота.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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