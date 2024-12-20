Карл-Энтони Таунс о матче с «Вулвз»: «Лично для меня эта игра не была просто еще одной игрой»

Карл-Энтони Таунс признался, что для него был принципиальным матч с «Вулвз».

«Лично для меня эта игра не была просто еще одной игрой. И когда кто-то говорит вам обратное, это неправда.

Много воспоминаний, много моментов. Для меня было честью играть со столькими замечательными парнями, наблюдать, как они проходят свой собственный путь и просто проживают жизнь, быть частью их профессиональной карьеры. Это честь.

Я называл Миннесоту домом. В этом месте меня приняли с распростертыми объятиями и подарили мне, моей семье, особенно моей маме, некоторые из лучших воспоминаний в жизни», – заявил Таунс.

Экс-игрок «Вулвз» Карл-Энтони Таунс впервые сыграл в Миннесоте после обмена. Центровой «Никс» набрал 32 очка и 20 подборов в победном матче (133:107).