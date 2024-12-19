Карл-Энтони Таунс: «Я ярый фанат «Тимбервулвс». Смотрю много матчей»
Карл-Энтони Таунс признался, что продолжает следить за «Миннесотой».
«Да, я поддерживаю с ними очень тесную связь. Я слежу за ними. Теперь я ярый фанат «Тимбервулвс». Я смотрю много матчей, если есть возможность.
Они по-прежнему мои братья, они по-прежнему мои кореша. Несмотря на то, что меня обменяли, я продолжаю их любить», – сказал центровой «Нью-Йорка».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем