Карл-Энтони Таунс: «Я ярый фанат «Тимбервулвс». Смотрю много матчей»

Карл-Энтони Таунс признался, что продолжает следить за «Миннесотой».

«Да, я поддерживаю с ними очень тесную связь. Я слежу за ними. Теперь я ярый фанат «Тимбервулвс». Я смотрю много матчей, если есть возможность.

Они по-прежнему мои братья, они по-прежнему мои кореша. Несмотря на то, что меня обменяли, я продолжаю их любить», – сказал центровой «Нью-Йорка ».