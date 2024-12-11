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Гога Битадзе и Айзейя Джо – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 10 декабря.

Топ-10 возглавили Гога БитадзеОрландо») и Айзейя Джо («Оклахома»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
logoГога Битадзе
logoАйзейя Джо
logoБаскетбол - видео
logoОрландо
logoНБА
logoКубок НБА
logoОклахома-Сити
logoЯннис Адетокумбо
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