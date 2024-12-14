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Виктор Вембаньяма набрал 28 очков, 7 подборов и 7 передач в победном матче с «Портлендом»

Виктор Вембаньяма помог «Сан-Антонио» одержать победу над «Портлендом».

Бигмен «Сперс» набрал 28 очков, 7 подборов и 7 передач, техасцы справились с «Блэйзерс» на выезде – 118:116.

За 34 минуты француз реализовал 8 из 19 с игры (2 из 6 из-за дуги) и 10 из 10 с линии. В его активе также 1 перехват и 2 блок-шота.

«Сан-Антонио» вышел на игру с 11 баскетболистами. Крис Пол был удален в первой четверти.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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