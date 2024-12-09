Крис Пол обошел Джейсона Кидда и вышел на 2-е место в истории НБА по передачам
Крис Пол установил историческое достижение.
Разыгрывающий «Сан-Антонио» в воскресенье обошел члена Зала славы Джейсона Кидда и поднялся на 2-е место в истории НБА по результативным передачам.
Юбилейной стала передача на Виктора Вембаньяму в первой половине встречи с «Новым Орлеаном» (121:116).
На 1-м месте Джон Стоктон – 15 806 результативных передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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