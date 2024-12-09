Крис Пол обошел Джейсона Кидда и вышел на 2-е место в истории НБА по передачам

Крис Пол установил историческое достижение.

Разыгрывающий «Сан-Антонио » в воскресенье обошел члена Зала славы Джейсона Кидда и поднялся на 2-е место в истории НБА по результативным передачам.

Юбилейной стала передача на Виктора Вембаньяму в первой половине встречи с «Новым Орлеаном» (121:116).

На 1-м месте Джон Стоктон – 15 806 результативных передач.