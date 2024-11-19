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Кендрик Перкинс: «Дрэймонд Грин должен быть дисквалифицирован на длительный период времени»

Перкинс считает, что Дрэймонда Грина нужно дисквалифицировать за фол на Заке Иди.

«Я считаю, что Дрэймонд Грин должен быть дисквалифицирован на длительный период времени.

Речь идет о том, что он схватил соперника за ногу, когда тот бежал в другую сторону. И речь идет о Заке Иди, рост которого больше 220 сантиметров, а вес – почти 140 килограммов. Он мог завершить сезон из-за этой травмы.

Лично я считаю, что он должен быть дисквалифицирован на длительный период времени. В нашей игре нет места подобным действиям», – заявил эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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