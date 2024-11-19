Кендрик Перкинс: «Дрэймонд Грин должен быть дисквалифицирован на длительный период времени»
Перкинс считает, что Дрэймонда Грина нужно дисквалифицировать за фол на Заке Иди.
«Я считаю, что Дрэймонд Грин должен быть дисквалифицирован на длительный период времени.
Речь идет о том, что он схватил соперника за ногу, когда тот бежал в другую сторону. И речь идет о Заке Иди, рост которого больше 220 сантиметров, а вес – почти 140 килограммов. Он мог завершить сезон из-за этой травмы.
Лично я считаю, что он должен быть дисквалифицирован на длительный период времени. В нашей игре нет места подобным действиям», – заявил эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости