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Тэйлор Дженкинс о том, как Дрэймонд Грин схватил Зака ​​Иди за ногу: «В этой лиге есть кодекс»

Тэйлор Дженкинс возмутился фолом Дрэймонда на новичке Заке Иди.

«В целом, я думаю, что Зак сегодня был очень хорош. И очень обидно, что произошел этот эпизод. Мы собирались начать рывок, и Зак очень старался, но Дрэймонд схватил его за ногу и потянул вниз, и судьи не стали это пересматривать.

Насколько я знаю, в этой лиге есть кодекс, и я не понимаю, почему этот эпизод не был рассмотрен. Очень обидно», – сказал главный тренер «Мемфиса».

В концовке матча «Голден Стэйт» – «Мемфис» (123:118) Грин оказался на паркете и опрокинул Иди, схватив за ногу. Вскоре Грин был удален с двумя техническими. Покидая скамейку, он произнес «Fuck you» в адрес судьи.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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