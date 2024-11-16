Тэйлор Дженкинс о том, как Дрэймонд Грин схватил Зака ​​Иди за ногу: «В этой лиге есть кодекс»

Тэйлор Дженкинс возмутился фолом Дрэймонда на новичке Заке Иди.

«В целом, я думаю, что Зак сегодня был очень хорош. И очень обидно, что произошел этот эпизод. Мы собирались начать рывок, и Зак очень старался, но Дрэймонд схватил его за ногу и потянул вниз, и судьи не стали это пересматривать.

Насколько я знаю, в этой лиге есть кодекс, и я не понимаю, почему этот эпизод не был рассмотрен. Очень обидно», – сказал главный тренер «Мемфиса ».

В концовке матча «Голден Стэйт » – «Мемфис» (123:118) Грин оказался на паркете и опрокинул Иди, схватив за ногу. Вскоре Грин был удален с двумя техническими. Покидая скамейку, он произнес «Fuck you» в адрес судьи.