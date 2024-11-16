Тэйлор Дженкинс о том, как Дрэймонд Грин схватил Зака Иди за ногу: «В этой лиге есть кодекс»
Тэйлор Дженкинс возмутился фолом Дрэймонда на новичке Заке Иди.
«В целом, я думаю, что Зак сегодня был очень хорош. И очень обидно, что произошел этот эпизод. Мы собирались начать рывок, и Зак очень старался, но Дрэймонд схватил его за ногу и потянул вниз, и судьи не стали это пересматривать.
Насколько я знаю, в этой лиге есть кодекс, и я не понимаю, почему этот эпизод не был рассмотрен. Очень обидно», – сказал главный тренер «Мемфиса».
В концовке матча «Голден Стэйт» – «Мемфис» (123:118) Грин оказался на паркете и опрокинул Иди, схватив за ногу. Вскоре Грин был удален с двумя техническими. Покидая скамейку, он произнес «Fuck you» в адрес судьи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости