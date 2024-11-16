Фол Дрэймонда Грина на Заке Иди переквалифицирован в неспортивный фол 1-й степени

Дрэймонду Грину записали неспортивный фол 1-й степени.

НБА изучила эпизод с Дрэймондом Грином («Голден Стэйт ») и Заком Иди («Мемфис ») и переквалифицировала фол Грина в неспортивный фол 1-й степени.

Эпизод случился за 7:06 до конца третьей четверти встречи. Грин оказался на паркете и опрокинул новичка «Гризлис», схватив за ногу. Вскоре Грин был удален с двумя техническими.