Дрэймонд Грин о реакции Дженкинса на фол на Иди: «Чему ты учишь своего 224-сантиметрового парня?»

Дрэймонд Грин критически отозвался о главном тренере «Мемфиса» Тэйлоре Дженкинсе.

Специалист ранее возмутился нарушением игрока «Голден Стэйт » на новичке Заке Иди , которое впоследствии переквалифицировали в неспортивный фол 1-й степени.

«В целом, я думаю, что Зак сегодня был очень хорош. И очень обидно, что произошел этот эпизод. Мы собирались начать рывок, и Зак очень старался, но Дрэймонд схватил его за ногу и потянул вниз, и судьи не стали это пересматривать.

Насколько я знаю, в этой лиге есть кодекс, и я не понимаю, почему этот эпизод не был рассмотрен. Очень обидно», – заявил Дженкинс .

«Ты бежишь к журналистам и плачешься о фоле, ну же, бро, о фоле на 224-сантиметровом новичке. Попробуй догадаться, чему ты учишь своего 224-сантиметрового парня? Учишь быть истеричным и бежать в СМИ, чтобы рассказать о фоле.

Речь идет о «больших», мы большие мальчики. Бигмен не бежит к журналистам рассказывать о нарушении», – заявил Грин.