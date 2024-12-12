Де′Андре Хантер, Трэй Янг и Джейлен Джонсон набрали 67 очков на троих в победном матче против «Никс»
«Атланта» прошла «Нью-Йорк» в матче 1/4 Кубка НБА (108:100).
Форварды Де′Андре Хантер и Джейлен Джонсон и разыгрывающий Трэй Янг набрали 67 очков на троих в победной игре.
На счету выходившего со скамейки запасных Хантера 24 очка при 8 точных из 15 бросков с игры, 4 из 5 трехочковых и 4 из 6 штрафных.
В активе Янга – 22 очка, 11 передач и 5 подборов при 8 из 22 с игры, 2 из 8 из-за дуги и 4 из 4 штрафных.
Джонсон набрал 21 очко, 15 подборов, 7 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота, реализовав 8 из 20 с игры, 1 из 5 дальних бросков и 4 из 6 штрафных.
Со стороны «Нью-Йорка» наиболее результативным стал Джош Харт – 21 очко, 8 подборов и 6 передач.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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