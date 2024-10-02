Генменеджеры Евролиги считают подписания Саши Везенкова и Карлика Джонса лучшими сделками межсезонья
Большая часть генменеджеров Евролиги приняла участие в опросе BasketNews.
Сайт начинает публиковать результаты. В первой части приводятся ответы на вопросы, касающиеся межсезонья.
Лучшее подписание межсезонья
Саша Везенков, «Олимпиакос», 53,8%
Карлик Джонс, «Партизан», 15,4%.
Среди упомянутых также были Эван Фурнье, Лоренцо Браун, Бобан Марьянович и Тайрик Джонс.
Команда, которая лучше остальных провела межсезонье
«Фенербахче», 46,2%
«Олимпиакос», 30,8%
«Панатинаикос», 15,4%.
Самое креативное подписание межсезонья
Бобан Марьянович, «Фенербахче», 33,3%
Ненад Димитриевич, «Милан», 15,4%.
Карлик Джонс, «Партизан», 15,4%.
Игрок, которого взяли бы на драфте Евролиги под 1-м номером
Эди Тавареш, «Реал», 46,2%
Кендрик Нанн, «Панатинаикос», 23,1%.
Матиас Лессор, «Панатинаикос», 23,1%.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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