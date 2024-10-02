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Генменеджеры Евролиги считают подписания Саши Везенкова и Карлика Джонса лучшими сделками межсезонья

Большая часть генменеджеров Евролиги приняла участие в опросе BasketNews.

Сайт начинает публиковать результаты. В первой части приводятся ответы на вопросы, касающиеся межсезонья.

Лучшее подписание межсезонья

Саша Везенков, «Олимпиакос», 53,8%

Карлик Джонс, «Партизан», 15,4%.

Среди упомянутых также были Эван Фурнье, Лоренцо Браун, Бобан Марьянович и Тайрик Джонс.

Команда, которая лучше остальных провела межсезонье

«Фенербахче», 46,2%

«Олимпиакос», 30,8%

«Панатинаикос», 15,4%.

Самое креативное подписание межсезонья

Бобан Марьянович, «Фенербахче», 33,3%

Ненад Димитриевич, «Милан», 15,4%.

Карлик Джонс, «Партизан», 15,4%.

Игрок, которого взяли бы на драфте Евролиги под 1-м номером

Эди Тавареш, «Реал», 46,2%

Кендрик Нанн, «Панатинаикос», 23,1%.

Матиас Лессор, «Панатинаикос», 23,1%.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoФенербахче
logoОлимпиакос
logoПанатинаикос
logoПартизан
logoБобан Марьянович
logoЭди Тавареш
logoАлександар Везенков
logoМатиас Лессор
logoКендрик Нанн
Ненад Димитриевич
Карлик Джонс
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