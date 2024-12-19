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Агент Бруно Кабокло заявил о предложениях от «Панатинаикоса» и «Реала» на фоне недостаточного игрового времени баскетболиста

Бруно Кабокло не устраивают условия в «Хапоэле».

Бразильский форвард недоволен игровым временем в клубе из Тель-Авива. Кабокло получает 18,6 минуты в среднем в Еврокубке, но в последних трех играх выходит на 8-12.

«Мы потребовали объяснений. Не может быть так, чтобы игрок его уровня получал только 11 минут. Нам сказали, что изменения последуют, но пока мы не видим ничего подобного на горизонте.

У нас есть предложения от команд Евролиги, включая «Панатинаикос» и «Реал», которые уже связались с «Хапоэлем» и ожидают заключения сделки в последующие 72 часа», – заявил позицию стороны форварда агент Дэниел Хазан.

«Не получали никаких предложений по Кабокло», – прокомментировал эту информацию генменеджер «Хапоэля» Гиоргос Хинас.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoЕврокубок
logoРеал
возможные переходы
logoХапоэль Тель-Авив
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПанатинаикос
logoБруно Кабокло
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