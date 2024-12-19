Матч Евролиги между «Парижем» и «Фенербахче» перенесен в связи с заболеванием игроков французского клуба

«Париж» и «Фенербахче» не смогут провести сегодняшнюю встречу.

Матч команд в рамках Евролигии будет запланирован на более позднюю дату.

«Париж » столкнулся с групповым заболеванием игроков и не сможет набрать небходимое минимальное количество участников (8) для проведения матча.