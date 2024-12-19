«Реал» проявляет серьезный интерес к Тео Маледону
«Реал» всерьез заинтересован в приобретении Тео Маледона.
Мадридский клуб пытается как можно скорее заполучить французского разыгрывающего, предложение «Виллербану» уже готово, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
В сделку может быть включен атакующий защитник «Реала» Ксавьер Рэтан-Мэйс.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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