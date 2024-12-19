«Реал» проявляет серьезный интерес к Тео Маледону

«Реал» всерьез заинтересован в приобретении Тео Маледона.

Мадридский клуб пытается как можно скорее заполучить французского разыгрывающего, предложение «Виллербану » уже готово, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

В сделку может быть включен атакующий защитник «Реала » Ксавьер Рэтан-Мэйс .