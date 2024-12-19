Андрей Ватутин: «Если недостроенная арена в таком состоянии простоит зиму, ее проще будет снести»

Андрей Ватутин рассказал о проблемах со строительством новой арены.

- Как обстоит ситуация со строительством нового УСК ЦСКА, которое приостановлено в настоящий момент?

– Ничем хорошим порадовать не могу, ситуация, как сейчас принято говорить, заметно «сдвинута влево». Минобороны, по понятным причинам, сейчас заниматься этой стройкой не готово. Совместно с «Норникелем» ищем вариант, как спасти проект. Его необходимо либо срочно возобновлять, либо профессионально консервировать.

Есть опасение: если недостроенный объект в таком состоянии простоит зиму, его проще впоследствии будет снести. Готовность здания не более 30 процентов, снег, вода и ветер приведут открытые железобетонные конструкции в нефункциональное состояние, – сказал президент ЦСКА.