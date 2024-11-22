Андрей Ватутин о Юрии Панове: «Подвижник, который тихо, без помпы и громких интервью, терпеливо и честно делал свое дело»

Андрей Ватутин поделился мнением о Юрии Панове.

Заслуженный тренер России скончался на 85-м году жизни.

«Любое воспоминание субъективно. Мое про Юрия Ивановича будет таковым вдвойне, потому что в 90‑е, да и в начале этого столетия, мы крепко дружили с Сергеем Пановым, и я знал, что называется, всю семью изнутри. Юрий Иванович вовсе не был знаменитым на всю страну тренером. Он был такой подвижник, скромный труженик, который тихо, без помпы и громких интервью, терпеливо и честно делал свое дело. То, что в 90‑е и последующие годы наш баскетбол не скончался совсем, не стал безжизненной формой – заслуга именно таких тренеров‑энтузиастов, которые, вопреки всему, каждый день шли на работу и оставались верны своему делу.

Болельщики часто любят вспоминать знаменитую команду ЦСКА, когда ребята, фактически не получая заплаты, бились в Евролиге с богатыми грандами. Так вот, «Рязань» Юрия Ивановича, конечно, «Реал» и «Олимпиакос» не обыгрывала и на всю страну и Европу не звенела, но в таких же условиях жизни «за идею, а не за деньги» продолжала играть и оставалась верна баскетболу. Без Юрия Ивановича это точно было бы невозможно.

Только потому, что Сергей Панов, лучший воспитанник своего отца, совершил свой знаменитый для нашего баскетбола проход в Афинах в полуфинале со сборной США – уже значит жизнь свою в баскетболе Юрий Иванович прожил не зря. Светлая ему память», – сказал президент ЦСКА .