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Тео Маледон – MVP 4-го раунда Евролиги

Тео Маледон признан MVP 4-го раунда Евролиги.

Защитник «Виллербана» помог команде добиться победы в матче с «Басконией» (76:69).

В активе французского баскетболиста 25 очков и 6 подборов при 36 баллах в рейтинге эффективности.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Евролиги
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