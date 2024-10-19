Тео Маледон – MVP 4-го раунда Евролиги

Тео Маледон признан MVP 4-го раунда Евролиги.

Защитник «Виллербана» помог команде добиться победы в матче с «Басконией» (76:69).

В активе французского баскетболиста 25 очков и 6 подборов при 36 баллах в рейтинге эффективности.