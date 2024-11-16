Тео Маледон и Ти Джей Шортс – самые ценные игроки 10-го раунда Евролиги

Тео Маледон и Ти Джей Шортс разделили звание MVP 10-го раунда Евролиги.

Маледон и Шортс заработали по 36 баллов в рейтинге эффективности.

Защитник «Виллербана » в победном матче с «Црвеной Звездой» (77:74) набрал 26 очков (7 из 8 с игры), 4 подбора и 4 передачи.

Защитник «Парижа » помог команде добиться крупной победы над «Барселоной» (103:87). В его активе 24 очка (7 из 11 с игры), 9 передач и 3 перехвата.