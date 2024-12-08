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Анферни Хардуэй о Шакиле О’Ниле: «Просто вкладывал мяч ему в руки, когда он этого хотел»

Анферни Хардуэй объяснил, почему ему было легко играть с Шакилом О’Нилом.

«Дизель облегчал мне жизнь, потому что этот парень просто все понимал. Он был жадным до очков. Я имею в виду, что когда он спринтовал от кольца до кольца, я зарабатывал на этом по пять-шесть передач за матч. Он понимал, чего он на самом деле хочет от игры. Я просто вкладывал мяч ему в руки, когда он этого хотел.

Он был определенно одним из моих лучших партнеров по команде, я старался снабжать его передачами, потому что был уверен в себе. Каждый раз, когда он требовал мяч, я отдавал ему передачу, потому что был уверен, что, когда он получит мяч, он сделает то, что нужно, и мы победим», – рассказал 4-кратный участник Матча всех звезд.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Out The Mud Podcast
Анферни Хардуэй
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