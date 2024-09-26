Тревор Ариза: «В течение двух лет Пенни Хардуэй был лучше Майкла Джордана»

Ариза заявил, что Пенни Хардуэй был лучше Майкла Джордана на протяжении двух лет.

На подкасте «Iman Amongst Men» бывший игрок НБА Тревор Ариза заявил, что в 94-95 годах разыгрывающий «Орландо» Анферни «Пенни» Хардуэй был лучшим игроком лиги и был лучше Майкла Джордана .

«Когда я был ребенком, Пенни был флагманов лиги. Было два сезона, когда он был лучше Джордана, бро. Я не лгу», – заявил чемпион НБА 2009 года в составе «Лейкерс».