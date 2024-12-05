Анферни Хардуэй: «Мой набор навыков был больше, чем у Майкла Джордана»

Хардуэй заявил, что обладал большим количеством навыков, чем Майкл Джордан.

«Я скажу это, потому что любой может сказать: «Майкл Джордан — величайший игрок в истории?» Но когда кто-то понимает, что ему нравится в чьей-то игре, розыгрыш, передачи, броски — мой набор навыков был больше, чем у Майкла Джордана — то он, вероятно, скажет: «Он лучше Майкла Джордана с точки зрения набора навыков».

Майкл Джордан — величайший игрок в истории, и я выражаю ему свою любовь. Чемпионские титулы, награды MVP, защита и все такое. Но я никогда не склонюсь ни перед кем. Мы противники. Говорят, что я сошел с ума, но можно рассуждать с точки зрения набора навыков или с точки зрения полной карьеры. У Майкла Джордана не было травм, он делал свое дело, завершил карьеру, вернулся и все такое. Но если говорить о моем пике карьеры, мои навыки и моя игра не имели себе равных», – сказал четырехкратный участник Матча всех звезд.