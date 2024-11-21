Анферни Хардуэй: «Тэйлор Дженкинс – гений»

Анферни Хардуэй высоко оценивает Тэйлора Дженкинса.

3-кратный член символических сборных сезона НБА тренирует команду университета Мемфиса и с удовольствием наблюдает за работой коллеги из НБА.

«Тэйлор Дженкинс – гений. Всегда удивляюсь тому, насколько он умен, как он создает преимущество для своей команды в атаке, как построено их нападение. В лиге сложно увидеть подобное», – заявил Хардуэй .

После выигрыша у «Филадельфии» Тэйлор Дженкинс вышел на первое место по количеству побед в истории «Мемфиса ».