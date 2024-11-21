Анферни Хардуэй: «Тэйлор Дженкинс – гений»
Анферни Хардуэй высоко оценивает Тэйлора Дженкинса.
3-кратный член символических сборных сезона НБА тренирует команду университета Мемфиса и с удовольствием наблюдает за работой коллеги из НБА.
«Тэйлор Дженкинс – гений. Всегда удивляюсь тому, насколько он умен, как он создает преимущество для своей команды в атаке, как построено их нападение. В лиге сложно увидеть подобное», – заявил Хардуэй.
После выигрыша у «Филадельфии» Тэйлор Дженкинс вышел на первое место по количеству побед в истории «Мемфиса».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дрю Хилла
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости