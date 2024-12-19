Кубок НБА может сменить место проведения финальных матчей в следующем сезоне

Лас-Вегасу не гарантированы финалы Кубка НБА.

Некоторые команды высказали недовольство проведением решающих матчей на нейтральной территории. Ситуацию прокомментировал Адам Сильвер .

«Все сложно с точки зрения расписания даже с учетом нейтральной территории. Я принципиально не против использования домашних стадионов. Вопрос только в том, как это будет реализовано с точки зрения планирования матчей.

В Лас-Вегасе можно построить традицию, заиметь множество фанатов, которые обведут дату в своем календаре и запланируют приезд в город, заранее организуют свои выходные.

Сторонники среди команд есть у обеих позиций. Кому-то нравится идея заработать право на домашнюю встречу. Но в этом случае билеты придется реализовывать на очень короткой дистанции», – заключил комиссионер НБА .

Место проведения внутрисезонного турнира следующего года пока не утверждено. Важный голос в дискуссии будет принадлежать Amazon Prime, владеющей правами на трансляции соревнования.