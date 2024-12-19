Брук Лопес о Яннисе Адетокумбо: «Скажу просто, он лучший игрок в мире»
Брук Лопес выразил мнение об уровне Янниса Адетокумбо.
Греческий форвард «Милуоки» стал MVP Кубка НБА, оформив трипл-дабл (26+19+10) в финале против «Оклахомы».
«Мог бы долго описывать его, но скажу просто, он лучший игрок в мире.
Он находит способы становиться лучше в межсезонье, во время сезона, каждый день, в каждой игре. Это предельно впечатляюще», – заключил центровой «Бакс» Брук Лопес.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Milwaukee Journal Sentinel
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