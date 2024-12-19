Брук Лопес о Яннисе Адетокумбо: «Скажу просто, он лучший игрок в мире»

Брук Лопес выразил мнение об уровне Янниса Адетокумбо.

Греческий форвард «Милуоки » стал MVP Кубка НБА, оформив трипл-дабл (26+19+10) в финале против «Оклахомы».

«Мог бы долго описывать его, но скажу просто, он лучший игрок в мире.

Он находит способы становиться лучше в межсезонье, во время сезона, каждый день, в каждой игре. Это предельно впечатляюще», – заключил центровой «Бакс» Брук Лопес .